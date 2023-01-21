İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2023 Cumartesi / 29 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
Güncel

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
ABONE OL

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Orhangazi Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada M.N.P., F.K. ve E.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahsın üzerinde ve ikamette yapılan aramada 95 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 790 TL ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatıldığını belirterek "Şüpheli şahıslar E.K ve F.K isimli şahıslar çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.