Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erenler Mahallesi 2775. sokak üzerinde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı hakkında ihbar aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 253,57 gram metamfetamin maddesi, 6 fişek halinde satışa hazır 4,96 gram metamfetamin maddesi, 15,52 gram skunk maddesi, 24 adet sentetik ecza maddesi, 36 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Adreste bulunan H.K., M.C.E., S.Y. ve Y.C. isimli şahıslar, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı.