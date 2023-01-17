İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7948
  • EURO
    20,4211
  • ALTIN
    1157.62
  • BIST100
    5328.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Güncel

Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 17:13 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 11 şüpheliye ait 6 eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 20 gram metamfetamin, 30 adet sentetik hap, 5 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatı ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şhıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.