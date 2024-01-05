İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8462
  • EURO
    32,6139
  • ALTIN
    1960.06
  • BIST100
    7578.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu operasyonunda 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncel

Uyuşturucu operasyonunda 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bağcılar'da, 8 bin 300 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bağcılar ilçesinde çalışma başlattı. Ekipler, Barbaros ve Güneşli mahallelerinde iki ayrı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda M.Ç. ve A.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, toplam ağırlığı bin 930 kilogram olan 8 bin 300 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve 4 bin 800 lira ele geçirildi.

''Uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama ve dolandırıcılık" gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.