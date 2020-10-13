Uyuşturucu operasyonunda yakalandı görüntüleyen gazeteciye: 'Ne yaptık da çekiyorsun?' diye çıkıştı

DHA 13 Ekim 2020 Salı 16:17 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:17

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisini aldığı E.T., S.K., Ü.K., M.Ç. ve D.T.'yi takibe aldı. Akraba oldukları öğrenilen şüphelilerin İlkadım ve Atakum ilçelerindeki belirlenen adreslerine yönelik operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 425 bin TL olan uyuşturucu hap, madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL, pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'NE YAPTIK DA ÇEKİYORSUN?'

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 425 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Ü.K., kendisini görüntüleyen gazeteciye, 'Ne yaptık da çekiyorsun?' diye çıkıştı.