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Uyuşturucu takibi: 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Uyuşturucu takibi: 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, bir kişinin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı.

Fiziki takibe alınan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlının bir yolcu otobüsüyle kente geldiğini tespit etti.

Ekiplerce Gerze ilçesi otogarında düzenlenen operasyonda yakalanan M.C.Ö'nün yanında bulunan poşet içinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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