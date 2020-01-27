Uyuşturucu ve hap ele geçirildi

IHA 27.01.2020 17:40 - Güncelleme: 27.01.2020 17:40

Malatya emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarı çalışmalarda; bir şahsın araç ile Gaziantep ilinden Malatya’ya uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Bunun üzerine Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak yapılan çalışmalarda 1 araç içerisinde 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 44,10 gram Metamfetamin ve 2 kutu halinde 42 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı.