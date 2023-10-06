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Uyuşturucuya geçit yok: Kastamonu'da 3 tutuklama

Kastamonu'nun Cide ile Çatalzeytin ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde ile kaçak alkol yakalanan üç şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Uyuşturucuya geçit yok: Kastamonu'da 3 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.K.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde, hassas terazi, kaçak alkol, kurusıkı tabanca, bıçak ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.K., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çatalzeytin'de de 2 bin 50 adet sentetik ecza ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Çatalzeytin ilçesinde de İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu G.C. isimli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 224 adet reçeteye tabi hap, 3 gram metamfetamin maddesiyle uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet bong, G.B. isimli şahsın ikametinde de yapılan aramada bin 826 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.C. ve G.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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