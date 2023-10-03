İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5016
  • EURO
    28,8564
  • ALTIN
    1610.95
  • BIST100
    8533.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucuya geçit yok! Kırıkkale'de 12 gözaltı
Güncel

Uyuşturucuya geçit yok! Kırıkkale'de 12 gözaltı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 10:07 - Güncelleme:
Uyuşturucuya geçit yok! Kırıkkale'de 12 gözaltı
ABONE OL

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda 201 adet sentetik ecza hapı, 67 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 0,28 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.