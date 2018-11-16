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Trabzon'da uyuşturucuyu aracın çamurluk kısmına gizlemiş

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, kağıda sarılı halde aracın çamurluk kısmına gizlenmiş esrar maddesi bulundu.

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İlçeye bağlı Doğanköy Mahallesi’nde, bir ihbar üzerine harekete geçen Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüpheli A.K.’ye (39) ait 52 FV 536 plakalı araçta arama yaptı. Yapılan aramada, aracın  çamurluk kısmında kağıda sarılı halde gizlenmiş 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli A.K.’yi ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına getirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.K., daha sonra Akçaabat Adliyesi’ne sevk edildi.  Cumhuriyet savcısının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Of’ta ‘Skunk’ bulundu
 
Trabzon’un Of ilçesinde, bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, üst araması yaptığı bir şüphelinin üzerinden 4 gr uyuşturucu madde olan ‘Skunk’ ele geçirdi. Kıyıcık Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.E.G. isimli şahsın çalıştığı iş yerine giderek üst araması yaptı. Yapılan aramada 4 gr ‘Skunk’ ele geçirildi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından, ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ise inlenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.
 

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