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Uyuşturucuyu ayakkabı tabanına saklamış

Van'dan Antalya'ya ayakkabı tabanına gizleyerek, 2 gram toz esrar ve 43 gram metamfetamin getiren kurye havalimanında yakalandı.

  • DHA
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Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T. adlı bir kişinin Van'dan bir miktar uyuşturucuyu ayakkabı tabanına saklayarak getireceği bilgisine ulaştı. Dün Antalya Havalimanı'nda önlem alan narkotik polisleri, saat 12.40 sıralarında alana gelen H.T'yi gözaltına aldı. Polisler, yaptıkları aramada H.T.'nin ayakkabı tabanına gizlenmiş 2 gram toz esrar ve 43 gram metamfetamin maddesi buldu. H.T., ifadesinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.
 

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