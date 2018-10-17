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Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisin şüphelendiği bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, devriye görevine çıkan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çetin Başar Kışlası civarında yol kenarında şüpheli bir şahsa rastladı. Keşan’dan geldiği ve Hayrabolu istikametine gittiği belirlenen A.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrollerde, bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi.
 
Gözaltına alınıp emniyete götürülen A.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

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