Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı!

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Üzerinden 16 bin lira çıkan dilenci: Bunlar benim engelli maaşım

BURSA'da zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin (65) üzerinden 16 bin 112 lira para çıktı. Paraya el konurken, 'Ben engelliyim, bunlar benim engelli maaşım' diyen Ahmet Y.´ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesildi.

  • DHA
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan kişiler, Zabıta Amirliği'ne getirildi. Dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin üst aramasında 16 bin 112 lira çıktı. Ahmet Y.'nin üzerinde ayrıca 3 tornavida, 3 bıçak ve 3 para çantası bulundu.
 
BUNLAR BENİM ENGELLİ MAAŞIM
 
 
Ahmet Y., üzerinden çıkan 16 bin 112 liranın engelli maaşı olduğunu öne sürerek, "Ben garibanım, dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilenerek kazandıysam Allah bin defa çarpsın beni.
 
"BIÇAK İLE MEYVE DOĞRUYORUM, TORNAVİDA İLE BİSİKLET TAMİR EDİYORUM"
 
 
Yakalanan dilencinin üst aramasında 1 günlük hasılat olarak değerlendiren 16 bin 112 TL’nin yanın sıra 3 adet bıçak ve 3 adet tornavida ele geçirildi. Basın mensuplarının bıçak ve tornavidaları neden taşıyorsunuz demesi üzerine dilenci Ahmet Y., "Ben yalnız yaşıyorum kimse bana yemek vermiyor o yüzden yanımdaki bıçaklar ile meyve ve ekmek kesiyorum diğer tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum" dedi.
 
Paraya el konurken, Ahmet Y., Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
 
Zabıta ekipleri, dilencilere para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
 

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