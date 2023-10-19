Üzerlerinde sahte kimlik ile basın kartı çıkan 3 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Çavuşbey Mahallesi Tekirdağ Sokak'ta 22 ACJ 878 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde üzerlerinde başkalarına ait oturum izni ve sahte kimlik bulunan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Üzerinden sahte basın kartı çıkan sürücü A.Y'nin 5 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunduğu belirlendi.

Araçta ruhsatsız tabanca, kasatura, uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Sürücü ve düzensiz göçmenler gözaltına alındı.

- TEKİRDAĞ'DA DA 2 KİŞİ YAKALANDI



Bu arada Tekirdağ'da da trafikte ters istikamette seyrederek polisten kaçmaya çalışan otomobilde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Kovalamacayla durdurulan otomobilde yakalanan 2 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Sürücü F.M. gözaltına alındı.