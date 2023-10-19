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Güncel

Üzerlerinde sahte kimlik ile basın kartı çıkan 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu otomobildekilerin üzerinden uyuşturucu, sahte kimlik ile basın kartı çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
Üzerlerinde sahte kimlik ile basın kartı çıkan 3 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Çavuşbey Mahallesi Tekirdağ Sokak'ta 22 ACJ 878 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde üzerlerinde başkalarına ait oturum izni ve sahte kimlik bulunan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Üzerinden sahte basın kartı çıkan sürücü A.Y'nin 5 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunduğu belirlendi.

Araçta ruhsatsız tabanca, kasatura, uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Sürücü ve düzensiz göçmenler gözaltına alındı.

- TEKİRDAĞ'DA DA 2 KİŞİ YAKALANDI

Bu arada Tekirdağ'da da trafikte ters istikamette seyrederek polisten kaçmaya çalışan otomobilde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Kovalamacayla durdurulan otomobilde yakalanan 2 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Sürücü F.M. gözaltına alındı.

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