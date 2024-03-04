Uzmanından İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirme: Katliam ittifakına karşı tek ses Türkiye'den!

"KÜRESEL GÜÇLER İKİYÜZLÜDÜR"

Dr. Kemal Olçar, "İsrail'in 7 Ekim sonra katliamların durdurulmasına dair beklenti içerisine girdiğimiz birtakım üst yapılar şu anda çalışmıyor. Büyük küresel güçler çok ciddi anlamda iki yüzlü olduklarını ispat etmiş oldular. Çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta gösterilen batı reaksiyonunu burada görmüyoruz. İnsanlık dramı anlamında söylüyorum Gazze'de yapılanlar Ukrayna'da yapılanların belki de 10 katıdır." dedi.

FİLİSTİN'İN DAVASI DÜNYA KAMUOYUNDA UNUTULDU

Kemal Olçar, "Her seferinde katliamlar karşısında dehşete düşüyoruz ancak İsrail'in, Netanyahu ve kabinesinin bir planı var. O plan bugünkü plan değil geçmişten bugüne kadar gelen bir plandır. 1967 sonrası Mısır İsrail'i tanıdıktan sonra bir uyuma dönemi yaşandı. Filistin'in davası dünya kamuoyunda unutuldu. BM, NATO ve AB'den bir şey olmadığı gibi ABD'den de hiçbir şey olmayacak. Biden'ın ateşkes olacak laflarına bakmayın." ifadelerini kullandı.

ABD SOYKIRIMIN DEVAM ETMESİNDEN YANA MI?

Olçar, "Çekimser kalarak taraftar olduğunu da söyleyebiliriz. Susar sessiz kalırsanız bu katliama destek vermiş olursunuz. ABD, kamuoyundan tepki almasına rağmen bu desteğe devam ediyor. İsrail bu kadar mühimmatı desteği nereden buluyoruz dersiniz? Hava kuvvetlerini nasıl uçuruyor, hangi yakıtla? Havadan, karadan ve denizden yapmış olduğu saldırılarla Filistinlileri şehit ediyor. Bu kadar mühimmatı tek başına karşılaması mümkün değil." dedi.

"ORDU ZEKASI GÜÇLÜ DEĞİL"

Olçar, "İsrail'in ordu zekası ve aklı bu kadar büyük bir operasyonu yapacak güçte değil. Başta ABD olmak üzere İngiltere ve Fransa gibi bazı devletlerin de orada özellikle İsrail ordusunun karargahlarında aktif planlama safhasında görev yapan askerleri var." ifadelerini kullandı.

Katliam ittifakına karşı tek sesin Türkiye'den çıkığını ifade eden Olçar, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 7 Ekim sonrası uluslararası politik iradenin 10'da birini kimse göstermedi, göstermiyor" dedi.