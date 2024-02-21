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Uzmanlar Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye'nin katılmasının önemine vurgu yaptı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 138. gününde. 24 TV'de saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Merve Suna Özcan, 'Türkiye'nin yapacağı tarihi konuşma ve vereceği ifadeler biraz daha sistemde etki edecektir diye düşünüyorum' dedi.

Şeyma Nur Gündoğmuş/ Star Gazetesi21 Şubat 2024 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Uzmanlar Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye'nin katılmasının önemine vurgu yaptı
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24 TV'de Analiz Sentez programına konuk olan Doç. Dr. Merve Suna Özcan, İsrail'in Filistin'e yönelik 137 gündür devam eden saldırılarına dair yorum ve değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI DİVAN VE KARARLARI

Merve Suna Özcan, "Çok olumlu bir tablo çizmek istiyoruz ama maalesef olumlu bir tablo çizemiyoruz. İsrail zaten bu kararları tanımayacağını söylemişti. Burada alınacak kararlar 138 gün artı 1948'den bugüne diye düşünmeliyiz çünkü kararlar sonucu hiçbir şey değişmiyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları maalesef bağlayıcı değil. Bu kapsamda, 'İsrail suçlu mudur? Şu soykırımı işlemiştir, bölgeyi işgal etmiştir' diye bir karar çıkabilir" dedi.

"İSRAİL UYGULAMALARDA ADIM ATMIYOR"

Özcan, "26 Ocak'tan bu yana soykırım suçlarının işlenmemesi, önlenmesi ve rapor hazırlanması gibi istekler vardı. Ancak İsrail hala bombalamaya devam ediyor. İsrail'den henüz raporlamaya ilişkin de herhangi bir rapor ve adım görmedik. Belki raporlamayı da gerçekleştirmeyecekler" ifadelerini kullandı.

"BU TOPRAKLARDA HAYAT VARDI"

Özcan, "Gelinen sürece baktığımızda Filistin'de insanlar hiç yaşamamış gibi bir yaklaşım var. Bu bölge insansız bir bölge değildi tarihsel olarak da böyle bir şey söz konusu değil. Filistin halkı burada yaşadı, geçmişi, anıları her şeyi var. Uluslararası alanda bunu hukuksuz bir şekilde yok saymaya çalışan İsrail'in tutumları değişmeyecektir. Fakat Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye dahil 52 ülkenin katılımı söz konusu. Türkiye'nin yapacağı tarihi konuşma ve vereceği ifadeler biraz daha sistemde etki edecektir diye düşünüyorum" dedi.

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