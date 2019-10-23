Vahşet! Telefonlarına bakmadığı için 15 yerinden bıçaklamış

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Zafer Mahallesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesi’nin arkasında yer alan boş alanda meydana geldi. İddialara göre her ikisi de evli olan A.D. (40) ile N.G (34) boş arazide bir süre konuştuktan sonra ilk anda tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanındaki bıçakla N.G’yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların polise haber vermesi ile olay yerine ilk anda bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri ardından da polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen mahalle bekçileri kanlar içinde yerde yatan N.G adlı kadının başında katil zanlısı A.D.’yi suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı.

Polis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede katil zanlısı A.D.’nin alkollü olduğu N.G.’i de en az 15 yerinden bıçakladığını belirledi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ile asayiş büro amirliği ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadının cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kati zanlısının ilk ifadesinde N.G ile bir süre arkadaşlık ettiklerini kendisi ile telefonlarına bakmadığı için tartıştıklarını bu tartışma esnasında da bıçakladığını söylediği kaydedildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu’nun da olay yerine gelerek bilgi aldığı cinayetle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.