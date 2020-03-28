İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son Dakika... Vali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir
Güncel

Son Dakika... Vali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir

Vali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.

28 Mart 2020 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:48
ABONE OL

Vali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.