28 Mart 2020 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:48

Vali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.