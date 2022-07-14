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Vali Çelik: 15 Temmuz'u unutturmamak boynumuzun borcudur

Kütahya Valisi Ali Çelik, 'Bizlere düşen, 15 Temmuz'daki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek; çocuklarımıza, gençlerimize o eşsiz ruhu anlatmak ve geleceğe taşımaktır. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur' dedi.

IHA14 Temmuz 2022 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
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Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz'da Türkiye'nin tarihinde 6 yıl önce en karanlık gecelerinden birini yaşadığını belirten Çelik, "F-16'lardan atılan bombalar, sokakları dolduran tanklar, halka sıkılan kurşunlar, işgal edilen kamu kurumları ve tarihinde ilk kez bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türkiye; bundan 6 yıl önce, tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı.Tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimiz, o ihanet dolu 15 Temmuz gecesinde de 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' şiarıyla canını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdı.İnancın, toptan ve tüfekten üstün olduğunu bilen aziz milletimiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı verdiği mücadeleyle ülkemizin dört bir yanında kahramanlık destanı yazdı.

Bizlere düşen, 15 Temmuz'daki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek; çocuklarımıza, gençlerimize o eşsiz ruhu anlatmak ve geleceğe taşımaktır. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur.Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum.İstiklali ve istikbali için tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.O karanlık geceyi canı pahasına aydınlatan şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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