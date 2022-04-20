Vali Coşkun, Mehmetçik ile iftar yaptı

Valilikten yapılan açıklamaya göre Coşkun, iftar öncesinde personelle bir süre sohbet etti.

Coşkun, buradaki konuşmasında, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle mücadele eden tüm güvenlik güçlerine yüksek vazife bilinçleri için şükranlarını sunduğunu belirtti.

Mehmetçiğin her türlü kötülükten korunması için duacı olduklarını ifade eden Coşkun, "Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan vesilesiyle sizlerle iftar sofrasını paylaştığım için çok mutluyum. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Şimdiden hayırlı bayramlar ve tezkereler diliyorum." dedi.

İftar programında, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Serkan Özer de hazır bulundu.