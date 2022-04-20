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Güncel

Vali Coşkun, Mehmetçik ile iftar yaptı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 05:11 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 05:12
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Valilikten yapılan açıklamaya göre Coşkun, iftar öncesinde personelle bir süre sohbet etti.

Coşkun, buradaki konuşmasında, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle mücadele eden tüm güvenlik güçlerine yüksek vazife bilinçleri için şükranlarını sunduğunu belirtti.

Mehmetçiğin her türlü kötülükten korunması için duacı olduklarını ifade eden Coşkun, "Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan vesilesiyle sizlerle iftar sofrasını paylaştığım için çok mutluyum. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Şimdiden hayırlı bayramlar ve tezkereler diliyorum." dedi.

İftar programında, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Serkan Özer de hazır bulundu.

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