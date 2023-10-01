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  • Vali Şahin, Ankara'daki alçak saldırının meydana geldiği olay yerini inceledi
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Vali Şahin, Ankara'daki alçak saldırının meydana geldiği olay yerini inceledi

Ankara Valisi Vasip Şahin, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişimine ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

AA1 Ekim 2023 Pazar 17:49 - Güncelleme:
Vali Şahin, Ankara'daki alçak saldırının meydana geldiği olay yerini inceledi
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ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, iki teröristin bombalı saldırı düzenlediği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde incelemelerde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerimizin dikkati sayesinde anında müdahale edilerek, faillerinin etkisiz hale getirildiği hain terör saldırısıyla ilgili olarak olay yerinde incelemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

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