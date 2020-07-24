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Vali Yerlikaya'dan açılışa saatler kala Ayasoyfa Camii içerisinden ilk fotoğraf

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, maske ve sosyal mesafe uyarısı yapmayı da ihmal etmedi.

IHA24 Temmuz 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:08
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika paylaşımı geldi. Vali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya,

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