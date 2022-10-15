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Vali Yerlikaya'dan maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Vali Yerlikaya'dan maden işçilerine ziyaret
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Ziyaret sonrası hastane önünde açıklama yapan Yerlikaya, üzüntülü olduklarını belirterek, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayda yaralanan 11 kişiden 6'sının tedavi süreçlerinin, 2 ambulans uçakla getirildikleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Yaralıların yakınlarını başhekimimiz tedavi süreciyle ilgili sık sık aydınlatıyor. İstanbul olarak 'Rabb'im onlara şifa versin.' diyoruz. Yaralılarımızı, hep birlikte buradan sağlıklı şekilde taburcu etmeyi Allah bizlere nasip etsin" diye konuştu.

Ziyareti sırasında Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşlik ettiği Vali Yerlikaya'ya, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Nuretttin Yiyit yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

  • İstanbul Valisi
  • maden
  • Bartın
  • Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi

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