İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlardan bir grubun, konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.

"GÖSTERİLER SIRASINDA 1 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ, 43'Ü POLİS TOPLAM 63 VATANDAŞ YARALANDI"



Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediğinin kaydedildiği açıklamada, "Ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan Eshabil Tüfekçi (65) isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı, terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.