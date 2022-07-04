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Valilik açıkladı: Roma ve Bizans dönemine ait olduğu ortaya çıktı

Burdur'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 78 parça ele geçirildi.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 19:40 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.A'nın Bucak ilçesine tarihi eser getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan fiziki takip sonucu Çeltikçi ilçesinde durdurulan M.A'nın bulunduğu araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerden kalma 59 sikke, 10 yüzük, 3 mühür, 1 haç ve 5 obje olmak üzere toplam 78 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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