İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6378
  • EURO
    28,7977
  • ALTIN
    1646.3
  • BIST100
    7996.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Valilik duyurdu: 14 alan ''geçici özel bölge'' ilan edildi
Güncel

Valilik duyurdu: 14 alan ''geçici özel bölge'' ilan edildi

Şırnak Valiliği, 14 bölgenin 15 gün süreyle “geçici özel bölge” ilan edildiğini duyurdu.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 11:19 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: 14 alan ''geçici özel bölge'' ilan edildi
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak merkez ve ilçelerinde bulunan 14 bölgenin 29 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Ağustos (dâhil) 2023 - 12 Eylül (dâhil) 2023 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.

  • sirnak
  • gecici
  • bolge

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.