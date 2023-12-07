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  • Valilik duyurdu: Batman'da 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek verilecek
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Valilik duyurdu: Batman'da 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek verilecek

Valilikten yapılan açıklamada, Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destekte bulunulduğu bildirildi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: Batman'da 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek verilecek
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Valilikten yapılan açıklamada, 19 Kasım'da Batman'da meydana gelen sel sonrası Valilik koordinasyonunda ekiplerce zarar gören iş yerlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve karara bağlanan, iş yeri sigortası olmayan 330 iş yerine toplam 35 milyon 247 bin 229 lira ödeme Ziraat Bankasına aktarılmıştır. İş yeri sahipleri veya şirket yetkilileri Ziraat Bankası şubelerine başvurarak adlarına tahakkuk eden ödemeyi alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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