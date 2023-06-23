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Güncel

Valilik duyurdu: Kocaeli'de yürüyüş ve etkinlikler yasaklandı

Kocaeli Valiliği, kentte 2 Temmuz'a kadar toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, festival ve tiyatro gibi etkinliklerinin yasaklandığını bildirdi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 23:26 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: Kocaeli'de yürüyüş ve etkinlikler yasaklandı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından haziran ayının sonlarında "Onur Haftası" adı altında aralarında Kocaeli'nin de yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği" şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımların göz önüne alındığında bu kapsamda yapılacak etkinliklerin genel ahlaka aykırı olduğu, toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir."

İlgili kanun maddelerinin hükümlerinin de yer aldığı açıklamada, "LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla açık alanlarda yapılması planlanan her türlü (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival, film, sinevizyon ve tiyatro gösterisi vb.) etkinlikler Kocaeli il sınırları içerisinde 24 Haziran 2023 günü saat 00.01'den 02 Temmuz 2023 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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