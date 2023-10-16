Valilik haberler sonrası harekete geçti! ''Küçük yaşta nişan töreni'' yapılan iki çocuk koruma altına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuk koruma altına alındı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirildi.

Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ifade edilen açıklamada, "Çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir." denildi.