27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,684
  • 6,3901
  • 260.62
  • 101.612
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Valilikten ''E-5'te göçük'' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği, taşeron firma tarafından E-5 Karayolu'nda Beylikdüzü-Yakuplu trafo merkezleri arasına yeraltı kablosu döşenmesi nedeniyle çalışma yapıldığı ve yolda herhangi bir göçüğün olmadığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında emniyet haber merkezinden "Büyükçekmece E-5 güney istikamet Tüyap’a yakın mevkide D-100 karayolu üzerinde su borusu patlamasından kaynaklı göçük" bilgisi alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili AKOM, itfaiye ve İSKİ’den alınan bilgiye göre, olayın Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin (TEİAŞ) rutin çalışması olduğu bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEİAŞ İkitelli Trafo Merkezi’nden alınan bilgiye göre, çalışmanın taşeron firma tarafından Beylikdüzü-Yakuplu Trafo merkezleri arasına yeraltı kablosu döşenmesi nedeni ile yapıldığı yolda herhangi bir göçüğün olmadığı, çalışmaların TEİAŞ'ın kontrolünde devam ettiği E-5 karayolunda, ulaşım tek şeritten ve yan yoldan kontrollü olarak sağlanmaktadır."

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

MSB açıkladı! Hepsi imha edildi

MSB açıkladı! Hepsi imha edildi

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili çarpıcı detaylar

Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili çarpıcı detaylar

Peskov: Türk ustalar çok lezzetli yapıyor, memnun oluruz

Peskov: Türk ustalar çok lezzetli yapıyor, memnun oluruz

Beyin yakan olay! Önce hırsıza aşık oldu sonra çete kurdu...

Beyin yakan olay! Önce hırsıza aşık oldu sonra çete kurdu...

Irak Cumhurbaşkanı Salih'den, Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Salih'den, Başkan Erdoğan'a taziye telefonu
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Kraliçe için üst düzey şef aranıyor

Kraliçe için üst düzey şef aranıyor

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Ünlü çift için sürpriz iddia

Ünlü çift için sürpriz iddia

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA