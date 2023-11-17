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İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 16:54 - Güncelleme:
İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Marmara denizindeki fırtınanın, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İstanbul'da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

  • İstanbul yağmur uyarı
  • Sağanak yağış
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