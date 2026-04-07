İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6152
  • EURO
    51,5182
  • ALTIN
    6674.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Valizlerde balya balya rüşvet parası! CHP'li ismin makam odasından milyonlar çıktı

Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yürütülen dev yolsuzluk operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Yapı ve iskan ruhsatı karşılığında müteahhitlerden toplanan 4 milyon 500 bin lira nakit para, balya balya valizlerde ele geçirildi. Sahte 'Başkan Yardımcısı' unvanıyla oda tahsis edilen genel müdürün de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınırken, paravan şirket üzerinden dönen kirli çark ve ele geçirilen 'soğuk cüzdan' soruşturmanın seyrini değiştirdi.

IHA7 Nisan 2026 Salı 10:06
ABONE OL

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatları üzerinden yolsuzluk iddialarıyla yürütülen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, ele geçirilen milyonlarca lira balya balya paranın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediyesine yönelik operasyon düzenlenmiş, 20 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.

BALYA BALYA RÜŞVET PARALARI ORTAYA ÇIKTI

Belediye binası içerisinde bulunan ve belediye iştiraki olan "Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.)' ya yapı ruhsatı ve iskan ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsisinin yapıldığı ve ilgilinin oda isimliğinde de 'başkan yardımcısı' unvanını kullandığı" iddia edilen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

4 MİLYON 500 BİN TL'YE EL KONULDU

Belediyede, yapı ve iskan ruhsatları üzerinden yolsuzluk iddialarıyla yürütülen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada ele geçirilen milyonlarca lira balya balya paranın görüntülerine ulaşıldı. Valizlerde ele geçen 4 milyon 500 bin lira paraya el konulurken, bir soğuk cüzdanın da ele geçirildiği, bu miktarın artabileceği ifade ediliyor.

Savcılık "gerçekte sunulmayan bir hizmetin karşılığında görev ve yetkisi bulunmayan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'nin paravan olarak kullanılmak suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiğini" açıklamıştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.