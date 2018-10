Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbanı Özdaş, öğretmenler, öğrenciler ve aileler depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarının bulunduğu Seyyit Muhammed Mezarlığı'na geldi.

Burada depremde hayatını kaybeden öğretmenler için dua eden Şimşek ve beraberindekiler, ardından mezarlara gül bıraktı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu kişilerden 76'sının öğretmen olduğunu anımsatan Şimşek, "Depremde hayatını kaybeden öğretmenler daha genceciktiler, mesleğin başındaydılar. Canımız, ciğerimiz yandı. Deprem ilçemizde büyük hasara neden oldu. Birçok ev ve yuvamız yıkıldı, çaresiz kalmıştık. Allah'a çok şükür ki ülkemizin her tarafından yardım etmek için insanlarımız, kardeşlerimiz geldi. Hep beraber bize yardımcı oldular." dedi.

Öğrencilerden Nisa İrem Aydın ise depremde öğretmeni Mehmet Murat İşler'in hayatını kaybettiğini ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.

İlçedeki bazı vatandaşlar da mezarlığa gelerek depremde kaybettikleri yakınları için dua etti.

Depremde nişanlı oğlunu kaybeden Ayfer Dinler, yaşadığı acının bir türlü dinmediğini söyledi.

Dinler, her hafta oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirterek, "Acısı dinmiyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Deprem olduğu an evimizdeydik. Dışarı çıktık her taraf yerle bir olmuştu. Ağabeyimin çocukları üst katta olduğu için onlar çıktı. Ama oğlum alt kattaydı. Hiçbir şey yapamadık. Bekledik, o gece kurtarma ekibi geldi ve çıkardılar. O günden bugüne acımız dinmiyor. Yapacak bir şey yok. Giden canlar gelmiyor. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Depremde kardeşi Ramazan Sevinç'i kaybeden Mahmut Sevinç de "Depremde kaybettiğimiz kardeşimiz ailemizin bir tanesiydi. Ama o gün Ramazan gibi birçok kardeşimizi kaybettik. Aralarında öğretmenler, doktorlar ve avukatlar vardı. Allah mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.