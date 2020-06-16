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Van kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Haziran 2020 Salı 08:04 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 08:05
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