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Van narkotikten operasyon: 14 gözaltı

Van'da ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.

IHA29 Aralık 2023 Cuma 09:49 - Güncelleme:
Van narkotikten operasyon: 14 gözaltı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 116 gram sıvı metamfetamin, 64,41 gram metamfetamin, 83 gram kokain, 14,62 gram esrar, 3,50 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 14 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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