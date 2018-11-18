Van'da 10 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları sevk edeceği bilgisi üzerine şüpheli kamyonet yakın takibe alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheli kamyonet İpekyolu ilçesi Arıtoprak Mahallesi sınırlarında durduruldu. Tütün arama köpeği 'Racon'un da katılımıyla kamyonette yapılan aramada, kasada oluşturulan zulada 10 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.