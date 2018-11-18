Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da 10 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde tütün arama köpeği 'Racon'un da katılımıyla bir kamyonetin gizli bölmesinde yapılan aramada 10 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları sevk edeceği bilgisi üzerine şüpheli kamyonet yakın takibe alındı.
 
KOM Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheli kamyonet İpekyolu ilçesi Arıtoprak Mahallesi sınırlarında durduruldu. Tütün arama köpeği 'Racon'un da katılımıyla kamyonette yapılan aramada, kasada oluşturulan zulada 10 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Şans eseri bulunan tarihi eserler

İmar barışı sonrası konut fiyatları en çok değerlenen ilçeler

İmar barışı sonrası konut fiyatları en çok değerlenen ilçeler

Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı

Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA