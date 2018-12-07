Van'da 18 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çatak Emniyet Amirliği, terör örgütlerinin finansmanında kullanılan gümrük kaçağı sigaralarının batı illerine sevkiyatının ve satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Övecek Mahallesi’nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak sigara bulunduğu değerlendirilerek bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan toplam 18 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.