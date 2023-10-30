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Van'da 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı

Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Öte yandan Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
Van'da 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 16 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

VAN'DA 24 ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 15, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 6 ve dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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