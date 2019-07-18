Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre bugün saat 14.45 sıralarından merkez üstü Çaldıran ilçesinin Akbaşak bölgesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.