Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Van’ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre bugün saat 14.45 sıralarından merkez üstü Çaldıran ilçesinin Akbaşak bölgesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.
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