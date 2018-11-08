Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre Van Gölü merkezli bir deprem meydana geldi.
Yerin 4 kilometre altında gerçekleşen ve saat 22.12'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
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