Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre Van Gölü merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 4 kilometre altında gerçekleşen ve saat 22.12'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.