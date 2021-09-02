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Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 09:22
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince helikopter destekli yapılan operasyonda 3 adreste 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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