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Van'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir kamyonetin kasasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 57 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran-Muradiye kara yolunda gerçekleştirilen uygulamada, bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu.

Kontrollerde aracın kasasında bulunan 50 Afganistan, 1 İran ve 6 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı tespit edilen Ö.P gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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