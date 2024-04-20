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  • Van'da da hissedildi! İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Güncel

Van'da da hissedildi! İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem

İran Khoy'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Van'dan da hissedildi.

20 Nisan 2024 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Van'da da hissedildi! İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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İran Khoy'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Van'dan da hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 21.01 sularında oldu.

Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu! İşte AFAD'ın sosyal medyadan deprem paylaşımı;

  • iran deprem
  • khoy
  • vandan

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