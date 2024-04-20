Van'da da hissedildi! İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem

İran Khoy'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Van'dan da hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 21.01 sularında oldu.
Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu! İşte AFAD'ın sosyal medyadan deprem paylaşımı;
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) -[61.48 km]Başkale (Van)
Tarih:2024-04-20
Saat:21:01:52 TSİ
Enlem:38.405 N
Boylam:45.13556 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/hymePHbK9i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi