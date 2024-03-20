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Güncel

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Van'da dünden bu yana etkili olan sağanak ve kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 00:06 - Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Kentte gün boyu devam eden yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için kırsal mahalle yolları, kent merkezindeki 25 ana ve 65 ara arter ile sokaklarda yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Devam eden kar ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su baskınından etkilenen ev ve iş yerlerinde Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, su baskınından etkilenen ev ve iş yerlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edremit ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

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