İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

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Van'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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İlçenin Mollakasım Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
 
Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
 
Yaralılar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
 
Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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