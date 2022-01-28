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Van'da kaçakçılık operasyonu!

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, gümrük kaçağı 4 bin 451 adet gümrük kaçağı ilaç ile 100 bin TL ele geçirildi.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 16:26 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 16:26
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri görevlilerimizce Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve yanında bulunan kolide yapılan kontrolde; 4 bin 451 adet gümrük kaçağı faturasız ilaç, 73 adet boş ilaç kutusu ve ilaç satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL nakit para ele geçirilmiştir. Ayrıca şüpheli şahsın yapılan UYAP sorgulamasında 5607 SKM 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu anlaşılmış olup şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

  • kaçak ilaç
  • operasyon

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