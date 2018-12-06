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Van'da kamyonetin yakıt deposunda 32 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde, yol kontrolünde, sürücüsü şüphe üzerine durdurulan kamyonetin yakıt deposunda, 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

  • DHA
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 Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, sürücüsü şüphe üzerine durdurulan 30 AB 303 plakalı kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpek 'Alfa' ile yapılan aramada, aracın yakıt deposunda gizlenen 60 paket halinde 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü H.G., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 

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