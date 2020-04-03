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Van'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Van'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak.

AA03 Nisan 2020 Cuma 17:56 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 17:56
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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs nedeniyle birtakım tedbirler aldıklarını belirtti. Aldıkları karar gereği Van'a il dışından gelenlerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını ve evlerinden çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyuran Bilmez, evlerden çıkanlara her ihlal için 3150 lira para cezası uygulanacağını vurguladı.

Zorunlu haller dışında Van'a gelinmemesi uyarısında bulunan Bilmez, ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşıyla destek verdiğini açıkladı.   

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