Van'da narkotik operasyonu

DHA 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:58 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:58

Afganistan'da üretilip İran üzerinden yurda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, ihbar üzerine takibe aldığı bir aracı İpekyolu ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu. Araçta narkotik köpeğin yardımıyla yapılan aramada 104 kilo 500 gram eroin ile geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde ise yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılmak üzere Afganistandan getirilen 130 kilo 400 gram sıvı asetik anhidrit ele geçirildi.

Her iki operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.