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Van'da polisin kolunu ısıran HDP'li kadın vekil, Diyarbakır'da polise zor anlar yaşattı

Van'da HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isterken açtığı pankartı almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Milletvekili Salihe Aydeniz, Diyarbakır'da da polise zor anlar yaşattı. Polisin ısrarına rağmen izinsiz bölgeye geçmeye çalışan Aydeniz'in arkasından koşan polis memuru, kaygan zeminde kayarak çarptığı Aydeniz ile birlikte yere düştü.

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HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek olmak üzere gruplar halinde Diyarbakır'a gelen HDP'liler, Güven'in evine yürümek istedi. Şehrin her yerinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekipleri, toplanan kalabalığın yürümesine izin vermedi.

POLİS EKİPLERİYLE TARTIŞMAYA GİRDİ

Şanlıurfa yolu üzerinde bir araya gelen ve yürümek isteyen kalabalığa polis ekipleri izin vermeyince Van'da kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz polis ekipleri ile kısa süreli tartışmaya girişti. Polis ekiplerinin izin vermediği Aydeniz, 'Bana dokunamazsınız' diyerek polislerin kapattığı yerden çıkıp farklı bir yönden izinsiz alana doğru gitmeye kalkıştı. Bu durumu fark eden bir polis memuru, Saliha Aydeniz'i durdurmak isterken koştuğu sırada yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kayarak Aydeniz ile birlikte yere düştü. 

 

 

 

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